耶倫：美國經濟無過熱 美股三指破頂 杜指曾越三萬六

美國財長耶倫認為，美國不會長期經濟過熱，美股三大指數再創新高，其中杜指首次升越36000點，曾見36009點歷史新高；納指曾升53點，見15553點；標普500指數則升14點，見4620點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35913點，升94點；納斯達克指數收報15595點，升97點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.78港元，較香港收市價跌0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見472.90港元，較香港收市價跌8.10港元。Tesla再升逾8%科技股個別發展，Tesla升逾8%，收市報1208美元，升94美元；Meta Platforms（前稱facebook）曾升近3%，見333.45美元；相反，Google、Netflix及Amazon齊跌逾1%。中概股強勢反彈，嗶哩嗶哩急升逾8%；富途亦升近6%；百度則升逾4%。另一方面，電商股拼多多曾升逾5%；京東亦升逾4%；阿里巴巴則升3%。剛公佈上月銷量的中概電動車股個別發展，小鵬曾升逾5%；蔚來升逾2%，重上40美元；理想則跌不足1%。美國財長耶倫不認為美國經濟目前過熱，因勞動力參與率有所下降，仍比疫情前少500萬個工作職位。她認為，美國通脹率高於近年水平，是與疫情有關，預期通脹壓力將會緩解，不會出現長期經濟過熱。耶倫又指出，美國必須提高債務上限，這是兩黨共同的責任，她將在12月3日截止日期前與美國參眾兩院領導人舉行會談，以提高美國債務上限。另外，聯儲局將於周二及三舉行議息會議，市場普遍預期，聯儲局將公佈逐月收縮每月1200億美元的買債額度，直至明年中完全結束有關計劃，以應對通脹升勢。歐洲主要股市全線高收。分析家指，上市公司第3季業績報告穩健，利好投資情緒。英國富時100指數收報7288.62點，升51點，升幅0.71%。德國DAX指數收報15806.29點，升117點，升幅0.75%。法國CAC指數收報6893.29點，升62點，升幅0.92%。金價反彈。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1795.8美元，升11.9美元，升幅0.67%。港股開局挫222點港股方面，內地製造業活動連續兩個月陷收縮，恒指於11月首個交易日低開108點，其後曾挫405點，考驗25000點支持，但見全日低位24972點後，跌幅逐步收窄，收跌222點，報25154點，連續五個交易日下跌，並失守50天線（25302）及20天線（25260）；國指則跌62點，收報8899點；科指跌96點，收報6279點，兩者齊跌穿20天線（8954及6353），大市成交金額略增至1350億元。