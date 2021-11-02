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財新PMI重回擴張區間

2021-11-02 列印
　　雖然限電、原材料短缺拖累生產，但受惠需求改善，10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.6，較9月回升0.6個百分點，高於市場預期，升至擴張區間。不過國家統計局日前公佈的10月製造業PMI為49.2，按月下跌0.4個百分點，連續兩個月位於收縮區間。

　　財新表示，10月製造業運行呈現需求強、供給弱特徵，生產指數較9月下降，連續3個月位於收縮區間。調查企業普遍反映，限電、原材料短缺和成本上揚等因素在第四季初制約產出。



　　10月新定單指數升至四個月來高位，需求回升主要受內需轉強驅動，但外需依然疲弱，新出口定單指數連續3個月位於收縮區間。企業普遍認為，銷售困難、疫情導致交貨受阻，以及銷售價格上揚，均導致出口定單減少。
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