微創機器人倒灶 暗盤每手蝕1575元

新股淡風未完，市場原本較為看好的上海微創醫療機器人（2252）暗盤「破底」，於富途暗盤高開至45元後急轉直下，一度低見39元，最終收報40.05元，較招股價跌3.15元，跌幅7.29%。按每手500股推算，未計手續費一手帳面蝕1575元。微創醫療機器人公開發售獲超額認購約162.83倍，國際發售獲約15倍超額認購。認購一手中籤率3.3%，抽40手穩獲一手。摩根大通及中金公司為聯席保薦人。微創醫療機器人身兼醫療及科技概念，再加上母公司微創醫療（853）上市以來股價累積以倍計升幅，而基石投資者亦陣容龐大，包括高瓴資本、雪湖資本、奇點資產等著名機構投資者，因此不少投資者亦期望該股可以一洗新股市場頹風。貝特首日孖展超購1.7倍信誠證券聯席董事張智威表示，微創醫療機器人本身質素不俗，可惜遇上港股跌市，以及新股市場吹冷風，因此其暗盤走勢亦受影響。除非港股今天大反彈，否則該股難逃在掛牌日「潛水」的厄運。他又說，由於市況不明朗，即使新股質素較佳，投資者也不願貿然入飛，寧願在暗盤市場才找機會入市，避免資金連續凍結數天的風險。另外，中國家用必需品製造商貝特集團（1491）首日孖展錄近4000萬元，相當於公開發售集資額1500萬元超購1.7倍。貝特集團由10月30至11月5日公開招股，發行1.25億股，招股價介乎1至1.2元，每手2000股，入場費2424.18元，集資最多1.5億元，預計本月12日上市。智富融資為其獨家保薦人。另一方面，踏入第二日招股的鴻承環保科技（2265）及京城佳業（2210），孖展慢熱，累計分別借出2.93億元及1.52億元，分別超購7倍及3倍。本地媒體報道，高瓴資本旗下的高瓴創投及飛利浦有份投資的博動醫學，正籌劃來港上市，並委任摩根士丹利及中金為上市安排行，預計今年底前向港交所（388）遞上市申請。