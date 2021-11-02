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恒大欠帝歐家居3950萬「以房抵債」

2021-11-02 列印
　　受債務危機困擾的中國恒大（3333），成功與其中一间瓷磚供應商就逾期票據達成解決方案。帝歐家居（SZ：002798）昨日於深交所互動易平台回應投資者指，恒大已逾期的應收票據餘額約為4100萬人民幣，有近96%將通過「以房相抵」解決。

　　截至2021年9月30日，帝歐與恒大及其成員企業之間的應收帳款餘額為7400萬元，而應收票據餘額約為4000萬元；帝歐進一步表示，在恒大逾期兌付的應收票據餘額中，有3950萬元已與恒大集團達成抵房解決方案，目前正在辦理相關登記手續。該公司與恒大集團及其成員企業在存在業務往來，主要業務為恒大集團向帝歐購買瓷磚產品。





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