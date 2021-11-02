證監會譴責富昌罰款330萬

證監會戲昨日譴責富昌證券有限公司（富昌）並向其罰款330萬元，證監會指出，由於該公司在其配售活動及記錄客戶交易指示存在內部監控缺失。同時亦暫時吊銷負責人廖志明牌照，為期六個月至明年4月28日。證監會在早前調查中發現，富昌於2018年8月為某香港上市公司的股分配售擔任配售代理期間，沒有在處理配售認購申請時，以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦無持續監察其與客戶的業務關係；及在配售過程中以維護客戶最佳利益的態度行事。證監會亦發現，富昌在一段時期內沒有就合共580項客戶交易指示，無妥善地記錄及備存交易指示及有效地執行政策和程序等。