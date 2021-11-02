澳門賭收八連升斷纜 上月跌四成仍符預期

澳門博彩監察協調局公佈，10月博彩毛收入為43.65億澳門元，較去年下跌40%，今年連續8個月上升後再度轉跌，按月亦下跌25.8%。早前花旗預計10月賭收42.5億澳門元。今年累計，首10個月博彩毛收入721.5億元，按年增長57.3%。
賭股昨日齊齊腳軟，美高梅中國挫3.7%，收報5.52元；新濠國際（200）跌2.1%，報9.95元；周四公佈季績的澳博（880）亦跌2.1%，報5.69元；金沙中國（1928）跌2%，報17.42元；銀娛（027）跌近1%，報41.7元；永利澳門（1128）跌0.6%，報6.96元。
今年10月初因應疫情爆發，澳門再度收緊出入境措施，令黃金周遊客銳減，與去年同期表現大相逕庭。不過在上月下旬，澳門已重新恢復珠海通關免隔離，澳門旅遊局公佈，上周五旅客單日重上三萬關口，錄得3.05萬人次，指出隨著疫情穩定加上宣傳漸見成效，令旅客量回升。
單日旅客回升至三萬
另外，澳門政府修訂《博彩法》公眾諮詢上周五結束，博監局昨日表示，諮詢期內舉辦過1場業界諮詢會及8場公眾諮詢會，出席人士包括市民、博彩企業代表、博彩中介人代表、博彩從業員等，發言的個人及團體代表合共73人。當局表示，整理及綜合分析所有收集的意見及建議後，將編製諮詢總結報告。