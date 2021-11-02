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美企來港設總部減10%

2021-11-02 列印
　　《香港國安法》實施一年多，加上本港堅持「清零」政策，令外資有所行動。統計處近日報告顯示，以香港作總部的美國公司數目按年少10%至254間，至18年新低，相反中國公司在港設總部則繼續上升，按年增5%至242間。

　　統計處上月底發表《境外母公司的駐港公司按年統計調查報告》，顯示截至今年6月1日，美國公司來港設立總部仍然最多，達254間，但按年減少28間或10%，數目為2003年以來最少。但相反，中資公司繼續來港進駐，設立總部的數目緊隨其後至252間，按年增加14間或6%。中、美公司在港設立總部的比例已各佔約17%，其後為日本、英國、法國等。





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