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小鵬10月交付量激增2.33倍

2021-11-02 列印
　　三間中資電動車企公佈10月汽車交付數據，其中小鵬汽車（9868）增長最標青，按年勁增2.33倍至1.01萬輛，而成立至今累計交付量突破10萬輛；理想汽車（2015）增達1倍至7649輛。而正升級生產線的蔚來，交付則按年下跌27.5%。

　　小鵬近期交付量繼續領先同行，10月智能電動車交付量按年增長2.33倍至1.01萬輛，其中旗艦智能轎跑P7交付最多，達6044輛，而緊湊型智能SUV G3系列為3657輛，是推出以來單月新高。今年首10個月累計交付量增加2.89倍至6.65萬輛。



　　小鵬指，在目前全球晶片短缺挑戰下交付紀錄保持穩健，會繼續擴大其超級充電設施。



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