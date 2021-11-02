中環IFC外望——華僑永亨推稅貸 年息低至1.28厘

稅季來臨，多間銀行連接推出稅務貸款，華僑永亨信用財務及中銀香港（2388）昨分別宣佈推出稅季貸款，實際年利率分別低至1.28厘和1.6厘。華僑永亨信用財務的貸款額高達300萬或月薪12倍，客戶可選擇12或24個月還款期。中銀香港的貸款額高達400萬元或月薪12倍，還款期長達60個月。華僑永亨信用財務推出「即供免息」稅務貸款計劃，以貸款額50萬元、還款期12個月計，實際年利率低至1.28厘，較去年以貸款額10萬元及還款期15個月計的最低實際年利率1.26厘，上升0.02厘。華僑永亨信用財務總經理吳幗欣（見圖）表示，隨著經濟漸趨穩定，市民消費意欲亦有所回升，加上稅季來臨，預計市場對稅貸的需求將會更大。中銀香港亦推出中銀分期「易達錢」稅季貸款，以貸款額100萬元、還款期36個月計，最優惠息率低至1.6厘，較去年上升0.01厘。該行去年稅貸的實際年利率低至1.59厘，以貸款額20萬元、還款期一年計算。中移動推5G半年 客戶提前破100萬中國移動香港公佈，由去年4月開始推出5G服務至今年10月29日，5G客戶規模突破100萬。中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，公司原預期今年內達到100萬5G客戶目標，如今比預期早達成目標，主要是由於新旗艦機推出及政府派發消費券，有效帶動5G上客及5G ARPU（每用戶平均收入）上升。他又指公司暫未有新的客戶目標數目。李帆風透露，大部份5G客戶使用198元30GB及248元50GB的月費計劃，客戶年齡層主要為20至40歲，而且內部轉用5G月費計劃的數量較新客戶數量為多。中國移動香港早前以6.49億元投得700兆赫、2.5/2.6吉赫及4.9吉赫頻帶合共90兆赫，連同公司本身擁有的頻帶，令其成為全港擁有最多頻譜資源的流動網絡營運商。李帆風認為，是次競投頻譜的費用合理，公司希望在建設網絡方面投資更多資金，以改善網絡覆蓋。李帆風續指，700兆赫頻帶將用於5G網絡建設及大範圍的網絡覆蓋，當中包括郊野公園。4.9吉赫頻帶同樣用於5G網絡，連同新投得額外40兆赫頻帶，公司現有共80兆赫的4.9吉赫頻帶，並計劃今年底啟用。高瞻