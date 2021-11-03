關注議息結果 美股反覆向好 三指再創新高 杜指衝破三萬六

聯儲局一連兩日進行議息會議，並將在本港時間周四（4日）凌晨公佈議息結果，市場關注其「收水」步伐，外圍股市觀望氣氛濃厚，美股早段反覆向好，其中標普500指數及納指曾再創新高，杜指則在高位徘徊。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報36052點，升138點；標普500指數收報4630點，升16點；納斯達克指數收報15649點，升53點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.02港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見453.63港元，較香港收市價跌10.37港元。聯儲局於周二及周三一連兩日舉行議息會議，市場普遍預期，聯儲局將公佈逐月收縮每月1200億美元的買債額度，直至明年中完全結束有關計劃，以應付通脹壓力。輝瑞上季盈利增逾五倍Tesla部份車輛的自動駕駛軟件出現錯誤，將召回2017年以來售出的近1.2萬輛美國汽車，加上行政總裁馬斯克在Twitter發文指，Tesla仍未與租車公司Hertz簽訂價值42億美元的買賣合約，Tesla早段曾跌逾5%，其後跌幅一度收窄至3%，收市報1171美元。輝瑞於盤前公佈2021年第三季財報，受惠其新冠疫苗獲監管機構批准緊急使用，帶動盈利按年大增逾五倍，至81.5億美元；經調整盈利76.87億美元，按年增長133%。經調整每股收益1.34美元，較市場預期1.08美元為佳。收入則增加逾一倍，至240.9億美元，同較市場預期佳。集團將全年新冠疫苗營收預測，由335億美元上調至360億美元，刺激其股價於早段曾升逾4%，見45.42美元。中概股普遍出現回吐，三倍做空富時中國ETF曾升逾8%；百度曾跌逾4%；嗶哩嗶哩及阿里巴巴齊跌近4%；小鵬及理想汽車則跌逾2%；拼多多及京東跌近2%。相反，蔚來曾升逾2%。另一方面，再多32個國家取消對中國的「最惠國待遇」。中國海關總署近日發出公告，指自今年12月1日起，對輸往歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等地貨物，不再簽發「普遍優惠制度」（「普惠制」）原產地證書，而相關國家亦已不再給予中國「普惠制」關稅優惠待遇。目前仍保留給予中國普惠制待遇的國家，只剩下挪威、紐西蘭及澳洲。歐洲主要股市普遍走強，德法兩市高收，倫敦股市則因能源巨擘英國石油公司業績好壞參半而走低。德國DAX指數收報15954.45點，升148點，升幅0.94%。法國CAC指數升33點，創收市新高，收報6927.03點，打破21年前科網泡沫爆滅前創下的高點。CAC指數今年以來已上漲將近25%。英國富時100指數收報7274.81點，跌13點。金價疲軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1789.4美元，跌6.4美元，跌幅0.36%。港股高開低收54點港股方面，恒指昨日先揚後挫，早段高位曾見25639點，彈485點，其後受制內地股市高開低走及美股期貨亞洲時段回吐，最終收報25099點，跌54點，20天線及50天線（25286及25287）得而復失；大市成交金額增至1460億元。