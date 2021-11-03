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字節擬重組 設六業務板塊

2021-11-03 列印
　　外電引述一份內部備忘錄顯示，抖音海外版TikTok首席執行官周受資，將卸任其母公司字節跳動的首席財務官一職，全力專注於營運TikTok。

　　據報，正式接任字節跳動執行長的梁汝波在發佈的全員信中表示，字節跳動計劃進行一次重大組織調整，把業務分拆為六個事業部：抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。內部信件指出，今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科及國內垂直服務業務會併入抖音。員工發展部門的技能與職業培訓職能，轉型為職業教育業務，併入大力教育板塊。飛書、EE（企業效率部門）、EA（企業應用部門）則合併成飛書板塊，「火山引擎」聚焦打造企業級技術服務雲端平台；「朝夕光年」負責遊戲研發與發行。

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