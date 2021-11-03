微創機器人倒升6% 每手帳面賺1300元

由微創醫療（853）分拆的上海微創醫療機器人（2252）昨日首掛「大難不死」，於耀才暗盤收跌7.2%後，昨日低開7.9%，惟其後急彈，高見49.4元，收市倒升6%，報45.8元。以上市價43.2元計，一手500股帳面賺1300元。微創醫療機器人為近期少有超額認購逾百倍新股，其公開發售獲超購約163倍，國際發售超購15倍，一手中籤率3.3%。雖然該公司暗盤表現令人「大跌眼鏡」，一手500股帳面蝕1550元，惟昨日低開7.9%後愈升愈有，高見49.4元，收報45.8元，較上市價43.2元升6%，不計手續費一手賺1300元。母企微創醫療昨日則收跌近0.6%，報34.65元。專家：保薦人護盤有功信誠證券聯席董事張智威認為，微創醫療機器人昨日倒升，主要因為保薦人「護盤有功」，亦是近來少數有「護盤」新股，近期亦有保薦人選擇在首掛後一段時間才採取行動。他又指現時「新股唔使抽」，不少投資者改變策略不再認購新股，轉為於暗盤或首掛當日在低位掃貨，即日沽清炒「即日鮮」。微創醫療機器人的聯席保薦人為摩根大通及中金公司，如果投資者於昨日低位39.6元撈底入貨並持貨至收市，一手進帳3100元。微創醫療機器人昨日舉行上市記者會，該公司董事會主席孫洪斌表示，對昨日股價表現相當滿意，未來會積極發展各個領域機械人，為醫生和患者提供優質服務，堅信公司長期股價向好。有信心可扭虧為盈孫洪斌又指，母公司微創醫療的全球營銷網絡廣闊，涵蓋中國、美國、日本、歐洲等國家，認為公司可以與母企產生協同效應。該公司財務總監崔曉煜表示，公司目前正處於投入階段，所以現階段帳面出現虧損屬正常現象，他有信心未來可獲取市場份額，以及扭虧為盈。