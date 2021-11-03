渣打季績佳反捱沽 倫敦股價曾插一成

渣打集團（2888）今年第三季收入有所增長，加上撥備大降，帶動除稅前法定溢利飆升1.29倍，至9.96億美元（約77.69億港元）。渣打季績雖勝預期，但昨日反而捱沽，倫敦股價一度急挫9.5%，比本港昨日收市價再跌3元或5.8%。渣打昨日公佈季績後，於本港股價走弱，並以全日低位收市，報51.55元，跌2.4%；其後倫敦股價跌勢急速擴大，折合港幣跌穿50元水平，低見457.6便士才見喘定，其後報470.4便士，跌幅收窄至約7%。稅前法定溢利增1.3倍光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，渣打股價在季績佳下大幅插水，相信由於其股價近期累積一定升幅，加上渣打是次沒提及回購或派息相關消息，眼見近日市況稍回，投資者遂趁好消息於高位出貨，亦反映投資者對傳統股份沒信心，以至香港時段股價已下跌，倫敦時段跌勢進一步加劇。大摩指，渣打淨息差稍令人失望，亦未見如滙控（005）般有即時資本回報提升，同時因其有限的英鎊敞口，故短期難受惠英國利率向上，惟正面因素是渣打預示未來其回報及資本派發前景稍好。另有分析指，渣打給予指引基本上沒改變，難有刺激作用。按季表現，渣打第三季除稅前基本溢利及法定溢利，較第二季均跌約13%。今年首三季按年比較，除稅前基本溢利37.57億美元，升約39%；除稅前法定溢利35.55億元，升約72%。大摩：淨息差令人失望第三季渣打收入按年升7%，按固定匯率基準計算則升5%。集團財務總監賀方德（Andy Halford）表示，疫後經濟復甦之路仍然不平，仍預期今年全年收入按固定匯率基準計算將與去年相若，而第四季收入將下降，反映季節性因素及利息收入調整正常化影響。基於今年業務勢頭，他有信心由2022年起年度收入可望重返增長率5%至7%中期指引水平，即維持增長指引不變。