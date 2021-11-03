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傳長實收購三菱飛機租賃

2021-11-03 列印
　　航空業正就疫後復甦加緊部署，市場消息指，有份經營飛機租賃業務的長實（1113），已完成向三菱收購合營飛機租賃企業的股份，令李氏家族全權擁有該企業的50多架飛機。長實對傳聞未有回應。長實昨日股價微升0.2%，收報47.85元。

　　李氏家族與三菱持有的合資飛機租賃公司原本分別持有60%及40%股權，據悉，長實已向三菱收購其餘下40%股份，令長實持有該公司的權益增至90%，而李嘉誠海外基金會則持有10%權益。長實對有關傳聞未有回應。



　　長實是在2014年首度開拓飛機租賃業務，當時一口氣花20.24億美元（約158億港元）向四間公司收購飛機資產，合共掃入60架飛機。

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