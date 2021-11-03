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優品360料中期少賺四成

2021-11-03 列印
　　優品360（2360）發「盈警」，預計9月底止中期純利將下跌35%至40%，主要由於去年同期領取政府保就業計劃補貼，如撇除有關項目則增長46%至58%，期內賺2141萬至2320萬元，較2019年同期「社會事件」時期錄得增長。

　　優品360公佈，預計今年度中期純利將按年減少35至40%，則介乎2141至2320萬元，主要由於去年同期領取香港政府保就業補貼約2100萬元，今年沒有任何補貼。如撇除有關補貼，去年純利約1469萬元，換言之，今年中期反錄45.7%至57.9%增長，已較疫前2019年同期的1346萬元為多。該公司指，撇除補貼的業務及盈利錄得較大增長，主要由於積極調整業務策略，改善產品組合，期內開設10間新零售店舖。



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