中環IFC外望——滙豐：四分三企業擬擴灣區業務

滙豐調查顯示，四分之三的受訪企業計劃在未來三年內擴大在大灣區業務規模，超過一半受訪企業預計，未來三年大灣區的經濟增長將在中國保持領先。滙豐於9月訪問來自10個市場逾2100家企業，逾一半受訪企業預期，未來三年大灣區的經濟增長將領先國內，其中馬來西亞和新加坡的受訪企業中，分別有74%和61%認為大灣區將實現更快增長。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀（見圖）指：「海外企業對大灣區的營商前景十分樂觀，尤其來自亞太地區的企業。海外投資的流入，將進一步帶動跨境資本流動與國際貿易增長。」調查指，大灣區對海外企業的最大吸引力在於更高的科技發展水平，這一點獲最多受訪企業認可（35%），其他因素包括集中及先進的研發能力（31%）、充足的高技術勞動力（31%）、快速增長的中產階級群體和龐大的消費市場（31%）等。不少海外企業計劃未來三年內增加對大灣區的投資，其中科技與創新（38%）成為受訪企業的首要投資重點，其次為提高供應鏈可靠性（33%）、加強數碼化建設（33%）等。有73%受訪國際企業表示，會選擇香港、廣州、深圳和澳門為開展大灣區業務的首站。香港憑藉與國際資本市場接軌和專業服務成為最多受訪企業（37%）的首選。廣州、深圳則以完善的產業供應鏈、強大的科技創新能力受到受訪國際企業（各13%）的青睞。小米「雙11」首日支付額破70億內地一年一度「雙11」購物節正式開始，小米（1810）公佈，首日支付金額破70億元（人民幣，下同）。小米表示，截至昨天（1日）24點，手機品類包攬全平台銷售全第一，Note 11系列首銷1小時全渠道銷售突破50萬台。京東（9618）亦公佈，截至昨天24點，139個品牌下單金額破億元，當中蘋果、小米、海爾、聯想、美的、華為等品牌下單金額突破10億元；另有43276個商家成交額同比增長超200%。數據亦顯示，開場僅20分鐘，京東直播帶貨即超過去年11月1日全天。高瞻