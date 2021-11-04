美國聯儲局今晨宣佈維持利率不變，但開始減少購買資產，逐步退出寬鬆貨幣政策。由於經濟距離目標已有更多進展，所以本月稍後開始，減少購買150億美元債券，當中100億美元是國債，50億美元是按揭抵押證券。聯儲局公開市場委員會一致議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第十三次會議沒有調整利率。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報36157點，升104點；標普500指數收報4660點，升29點；納斯達克指數收報15811點，升161點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.31港元，較香港收市價升0.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見470.65港元，較香港收市價升1.65港元。每月減少買債150億美元儲局月底開始將每月減少購買150億美元債券，當中100億美元是國債，50億美元是按揭抵押證券。美聯儲周三表示，它將在11月開始縮減每月的債券購買量，並計劃在2022年結束，但堅持認為高通脹將被證明是「過渡性的」，可能不需要快速加息。然而，美國央行指出，全球供應困難增加了通脹風險，並稱這些因素「預計是過渡性的」，但需要緩解以實現預期的通脹下降。通脹只屬「過渡性」日前美國《CNBC》公佈統計顯示，大多數市場人士預計今次會宣佈退市計劃，包括逐步縮減買債規模，並料至明年中結束買債。調查又指，市場正預期美國重啟加息步伐加快，由原先明年底展開提前至明年九月。根據利率期貨顯示，市場預計明年六月至少加息一次機率，已高於維持利率不變。彭博引述分析師指，聯儲局主席鮑威爾正盡力將「收水」及「加息」兩種信號區分，避免重演2013年出現「削減恐慌」（Taper Tantrum），當時因收水信號不符預期造成股市震盪。聯博資產管理高級經濟學家Eric Winograd表示，鮑威爾一直以來的言論，已是近年聯儲局做得最充份的溝通工作，目前唯一關注是結束買債後何時加息。美資投資管理機構普徠仕首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt指出，市場主要的風險是倘若通脹壓力持續攀升，聯儲局或會加快步伐收水。他續稱，鮑威爾今年多次在議息後表示通脹僅屬暫時，但認為聯邦公開市場委員會（FOMC）成員或會對有關說法漸失信心，鑑於供應鏈瓶頸問題可能持續一段時間，加上租金促使服務業通脹攀升，若要維持「通脹僅屬暫時」說法，FOMC將會面臨挑戰。大型科技股窄幅上落，Tesla、亞馬遜、蘋果及Netflix曾升不足1%；Meta Platforms（前稱facebook）及Google則跌不足1%。WSB概念股集體見異動，3B家居一度暴漲近五成；遊戲驛站亦曾升逾20%，高見255.69美元；AMC院線亦漲近13%；黑莓及高斯電子亦漲逾6%。