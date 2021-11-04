騰訊繼阿里後自研晶片

繼阿里巴巴旗下阿里雲上月宣布自研晶片發佈後，騰訊亦於昨日首度披露3款自研晶片，分別為針對AI計算的「紫霄」、用於視頻處理的「滄海」、面向高性能網絡的「玄靈」。騰訊高級執行總裁、雲與智慧產業事業群的首席執行官湯道生表示，面向業務需求強烈的場景，騰訊有着長期的晶片研發規劃和投入，目前在三個方向上已有實質性進展。騰訊於去年成立專注於晶片全程研發的蓬萊實驗室，此外亦曾投資雲端AI晶片企業燧原科技。騰訊控股又承諾，未來3年將向其雲計算部門的業務夥伴投入200億元人民幣的資源。騰訊高級副總裁湯道生表示，該公司正邀請更多開發人員在其雲基礎設施上構建應用程序，冀協助1000家企業，目標每年獲得逾1000萬元人民幣收入。