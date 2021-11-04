傳合生轉買奧園健康 同時有意收購雅生活

早前陷入恒大物業（6666）交易「羅生門」的合生創展（754），似乎有意轉為收購奧園（3883）旗下物管公司奧園健康（3662）55%股權，消息刺激奧園及奧園健康股價彈升，後者升幅更近一成。另一方面，合生創展亦傳有意收購雅居樂（3383）物業管理子公司雅生活（3319）。據金融資訊提供商REDD報道，中國奧園正就出售奧園健康55%股權，與合生創展進行初步協商，欲透過該次資產處置交易緩解其短期債務壓力，據了解，奧園計劃在11月底前取得交易進展。不過有消息指，中國奧園正為奧園健康的持股尋找買家，並已接觸過多名潛在買家，合生創展只是其中之一個潛在買家。受有關消息帶動，中國奧園昨日收報2.71元，漲4.23%；奧園健康收報3.72元，升9.41%；合生創展收報18.48元，升1.76%。奧園着手售產78億由於融資壓力日益劇增，REDD表示，奧園已著手出售逾10億美元（約77.8億港元）資產，同時預計奧園未披露，於今年12月到期的私募債券規模或超過5億美元。REDD進一步補充，該集團於本周內與私募債券持有人進行磋商，向對方保證將履行債務義務。合生創展已先後多次被傳出收購房地產企業旗下的物管公司等優質資產。中國恒大、恒大物業及合生創展三方曾於10月4日先後宣佈停牌，主要原因大都涉及收購交易，令市場浮想聯翩，曾有內媒引述消息人士報道指，合生創展或將以400億元收購恒大物業51%股權。就在外界揣測恒大或能通過是次交易紓緩財困時，10月20日雙方均發佈公告透露交易告吹。恒大在公告中指，有理由相信合生創展未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，因此已於10月13日行使權利解除交易協議。但合生創展同步發出公告回應稱，截至公告日止，集團仍準備根據協議完成買賣銷售股份，惟協議他方於訂立該協議後提出修改，其中包括代價的付款條款，令集團認為不可接受。