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財新服務業PMI升至53.8

2021-11-04 列印
　　受惠疫情改善及新業務增加，內地經濟繼續改善。財新及Markit昨日聯合公佈，中國10月服務業採購經理指數升至53.8，連續第二個月在50以上，並創7月後高位。IHS Markit亦公佈，經季節調整後，香港採購經理指數由9月的51.7，降至上月的50.8，反映香港私營經濟連續9個月好轉，但增長率降至半年最低。

　　財新及Markit數據顯示，10月服務業新業務指數增速是三個月以來最為顯著，當中出口定單經歷9月輕微收縮後，在10月恢復擴張，創6個月最高。由於通脹壓力正在加劇，用工成本及原材料價格均見上升，帶動投入價格指數升至三個月高位。　　



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