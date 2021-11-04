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花旗Citi Plus數碼理財 新客戶每月平均增21%

2021-11-04 列印
　　香港花旗銀行於今年首季推出Citi Plus全數碼理財服務，該行總經理林智剛昨日表示，自Citi Plus推出以來，其季度平均每月新客戶人數上升超過21%，目前Citi Plus有八成為全新客戶，其餘為現有信用卡客戶。他亦指，近年愈來愈多客戶使用數碼渠道，過去五年來該行數碼渠道收入增長6倍。

　　林智剛表示，除了新客戶人數增加，Citi Plus客戶平均結餘亦較預期高，超過9萬元，較虛擬銀行客戶的平均結餘多達兩倍。他認為這與該行產品種類較多有關，並說：「除了信用卡等產品，花旗銀行亦提供不同財富管理產品，如股票、互惠基金等。」Citi Plus主要目標客戶群為年輕人。





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