再有三家原計劃赴美上市的華企，改道來港上市，彭博報道，分別是內地社交平台Soul、運動平台Keep和室內家裝設計平台酷家樂。這三間企業的上市大計仍在討論之中，暫時未有最終決定。Soul和Keep拒絕置評，酷家樂未有回覆。今年5月中，Soul向美國證交會（SEC）提交招股書，申請在納斯達克上市，原計劃發售1320萬股美國存託證券（ADS），集資最多1.98億美元。惟6月中，Soul發佈聲明暫停美股IPO定價流程，並表示大股東騰訊（700）亦支持該決定。無獨有偶，酷家樂的母公司群核科技，亦曾在6月向SEC遞表申請在納斯達克上市。另外，騰訊和軟銀有份投資的Keep在5月中下旬傳出計劃赴美上市，初步打算籌最多5億美元。但Keep最終沒有按既定流程遞表，連負責上市的投行亦取消投資者會議。滴滴出行風波後，內地加強對華企出海監管，要求海外上市前必須在數據安全上過關，這促使部份有計劃赴美上市的華企，另尋他法掉頭回港掛牌。除了上述三家外，市傳涉及的企業還包括音頻分享平台喜馬拉雅FM、社交平台小紅書、物流平台Lalamove等。極目生物或明年上市此外，路透旗下《IFR》報道，本港生科初創公司極目生物（Arctic Vision）正與投行接觸，商議明年在港上市事宜，目標集資額為2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。值得一提的是，極目生曾在今年3月完成逾1億美元的B輪融資，由正心谷領投，騰訊、新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、八方資本均有份參與投資。