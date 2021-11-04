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港股七連跌 險守二萬五

2021-11-04 列印
　　港股連續七日下跌，受累A股偏軟拖累，恒指一度跌291點，低見24808點，失守25000點，尾市時段靠ATM等大型科網股回穩支持，恒指跌幅收窄，收報25024點，跌74點；國指跌6點，收報8856點；科指跌40點，收報6273點，大市成交金額回落至1198億元。

　　大型科網股於早段普遍下跌，但騰訊（700）及美團（3690）臨收市見買盤支持倒升，合共推升恒指72點，助大市成功守住25000點。美團股價走高2.21%，收報277元；騰訊全日高收1.08%，收報469元。微盟（2013）急挫13.07%，收報10.38元，是表現最差科指成份股。





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