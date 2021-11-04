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字節跳動高層地震 張一鳴辭任董事長

2021-11-04 列印
　　中國科網巨企字節跳動日前業務重組後，再傳高層大執位，創辦人張一鳴據報完成交接工作，已卸任董事長職務，由另一名創辦人梁汝波接任。

　　路透昨日引述消息人士報道，張一鳴自從今年5月辭去首席執行官後，今年內亦已辭去董事長一職，而有關職務由新上任首席執行官梁汝波兼任。梁汝波亦是字節跳動的創辦人，是張一鳴的大學室友。目前未知張一鳴辭任原因以及在字節跳動超過50%的投票權有否變動。今年5月張一鳴辭任首席執行官時，字節跳動指他將在年調至「關鍵戰略」職位，消息人士指，該計畫沒有改變。



　　本周二梁汝波宣佈重組架構，將業務分為六大板塊，包括抖音、TikTok等。

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