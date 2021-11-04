中環IFC外望——恒基雙喜臨門 奪中環地王兼獲獎

香港股票分析員協會昨日舉辦二十周年誌慶暨《上市公司年度大獎2021》頒獎禮，當中恒基地產（012）亦有份「攞獎」，該公司主席辦公室顧問于正人上台發表得獎感言，好興奮地表示剛才收到好重要消息，想與來賓一齊分享，在公司兩位主席的帶領下奪得香港地王，投得中環新海濱3號商業用地。恒基以508億元力壓其餘五間入標財團，並打破本港歷來地價紀錄。于正人返回座位不久，更與新世界發展（017）副首席財務總監劉富強各自拎住獎座開心「自拍」。于正人在得獎感言提及，在兩位主席李家誠和李家傑的領導下，相信公司會愈做愈好，亦希望旗下公司亦可獲獎，並一次過數晒旗下上市公司的股票代碼，包括香港小輪（050）、美麗華酒店（071）、恒基兆業發展（097）。另外，律政司司長鄭若驊的老公潘樂陶亦有出席該活動，代表安樂工程（1977）攞獎。港交所加入國際聯盟推低碳轉型港交所（388）公佈，已加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」及「淨零金融服務提供者聯盟」，實踐香港交易所對推動全球金融市場可持續發展的長期承諾。港交所將與其他世界領先金融機構攜手合作，推動全球向淨零經濟轉型，以協助全球推進《巴黎協定》目標。港交所主席史美倫表示，應對氣候變化刻不容緩，更需要區內及全球各行各業積極合作，作為領先全球金融市場，港交所肩負推動市場進步責任，加入全球合作聯盟並作出淨零目標的承諾，展現公司決心。她希望香港及全球社會有更多機構能加快步伐，共同為應對氣候變化出一分力。港交所行政總裁歐冠昇亦指出，港交所致力提升上市公司的氣候相關財務披露水平、建立綠色及可持續金融生態圈，加入全球淨零金融聯盟，進一步鞏固該集團推動全球低碳經濟轉型的承諾。港交所致力協助投資者及發行人向低碳轉型，與市場參與者共建可持續金融生態圈，預期2050年前達到淨零排放的目標，並正制訂詳細實行計劃。高瞻