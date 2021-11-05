就業數據佳 鮑威爾明言暫不加息 美股個別發展 標指納指續創新高

美國聯儲局公佈「收水」 計劃之後，市場缺乏方向，美股三大指數個別發展。杜指周四早段曾跌157點，至36000點；標普指數升0.4%，至4677點；科技股表現較佳，納斯達克指數升0.95%，至15961點。美聯儲議息後宣佈維持利率不變，本月啟動「收水」減買債行動。主席鮑威爾其後在記者會上大派「定心丸」說，減買債不對利率政策構成「任何直接的信號」，現在並非是加息的適當時機。聯儲局對加息保持耐性，這令最新利率期貨數據顯示，當局或在明年12月加息，而非議息前估計的明年7月。此外，正當環球通脹高企，市場揣測英國或會加息之際，英倫銀行昨晚卻宣佈，維持息口在0.1厘不變，英鎊匯價隨即應聲下跌。英鎊兌美元匯價，由公佈決定前的1英鎊兌1.3652美元，跌至兌1.3524，跌幅達1.19%。歐洲股市周四高收。科技股領漲，升逾1%；銀行股則較弱，跌近2%。英國富時100指數收報7279.91點，升31點。德國DAX指數收報16029.65點，升69點。法國 CAC指數收報6987.79點，升37點。金價反彈。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1793.5美元，升29.6美元，升幅1.68%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報36124點，跌33點；標普500指數收報4680點，升19點；納斯達克指數收報15940點，升128點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.29港元，較香港收市價跌1.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見468.52港元，較香港收市價跌12.28港元。經濟數據方面，美國截至10月30日的一周，首次申領失業救濟人數達26.9萬人，按周減少1.4萬，低於預期的27.5萬人；對上一周的前值修訂為28.3萬人。港股終止七連跌此外，美國九月貿易逆差擴大11.2%，至809億美元，為歷來最大的貿易逆差，多於市場預期的802億美元，至於八月的貿易逆差為728.1億美元。本港金管局發言人表示，由於美國通脹及利率前景仍不明朗，大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。港股昨日高開116點，全日收升200點，報25225點，終止七連跌並上探50天線（25288）。