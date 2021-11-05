  • 2021年11月5日 星期五
  • 25º
  • 86%
熱門： 楊明安心出行流浪牛通關立會選舉

日報新聞 > 金融

滙豐擬156億拓數碼創新

2021-11-05 列印
        配合滙控（005）重返亞洲策略，今年8月由倫敦派駐香港坐鎮的滙豐環球工商金融行政總裁Barry O'Byrne表示，工商金融業務部正全方位進行數碼化，計畫未來五年將投資20億美元（約156億港元）於數碼創新；另外，集團與過百家金融科技及大型科技公司合作，為企業客戶提供更廣泛的解決方案。

        Barry O'Byrne來港後昨日首次出席公開場合，於香港金融科技周2021論壇上談及集團工商金融業務數碼發展，指未來數碼創新投資涵蓋業務各層面，而疫情則有助加速客戶更多使用數碼服務，去年工商金融業務部支付，有逾96%經數碼渠道進行，涉及處理金額數以十億美元計。



　　隨著數碼化發展，他指與客戶關係已由提供產品邁向提供更多解決方案，而且滙豐有更強數碼能力提供服務時，客戶亦會更快採用數碼服務，其數碼平台使用量便增加1.25倍，手機支付則增逾2.5倍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd