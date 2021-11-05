聯想多賺87%派息8仙 強調停回A無礙業務

聯想集團（992）截至今年9月底止中期純利按年大升87%，至9.78億美元，創歷史新高，每股盈利8.44美仙；中期息派8港仙，按年升21%。聯想董事長兼首席執行官楊元慶表示，撤回科創板上市申請是基於多種因素，強調暫停第二上市申請不會影響業務，並將繼續評估所有能支持業務轉型的機會。於公布業績後，聯想股價曾逆市最多跌5.2%，收報8.3元，跌2.4%。對於晶片短缺問題，楊元慶預期將持續至2022年上半年，但認為集團較同行具優勢，主因自設廠房生產零件，與上游供應商更頻密溝通，有助穩定貨源；以及採購規摸大，具更強議價能力等。料晶片荒持續至明年聯想集團智能設備業務集團總裁Luca Rossi則指，晶片價格上漲主要由於供求不平衡及和市場法則影響，但其他零件成本降低，認為集團有能力應對成本問題。他又指，雖然某些晶片成本增加，但集團將業務重心移至盈利能力較佳的商用PC，同時捆綁增值服務及配件銷售，強調有關問題不會影響毛利率。資本開支和研發支出方面，聯想集團首席財務官黃偉明表示，資本開支將維持每年約10億美元水平，去年研發支出約15億美元，目標是三年內翻倍至約30億美元。集團期內收入347.98億美元，按年增加25%。三大核心業務收入均實現雙位數增長，當中方案服務業務收入按年增長33%，至25億美元；經營溢利增長41%，至5.48億美元。智能設備業務收入增長24%，至300億美元；經營溢利增38%，至22.6億美元。基礎設施方案業務收入按年增長24%，至38億美元，創歷史新高；經營虧損大幅收窄至1694.6萬美元，基礎設施方案業務集團總裁Kirk Skaugen稱，有信心本季將扭虧為盈。單計第二季，集團純利按年升65%，至5.12億美元，創歷史新高；收入按年增加23%，至178.7億元；每股盈利4.42美仙。