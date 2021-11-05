  • 2021年11月5日 星期五
  • 25º
  • 86%
熱門： 楊明安心出行流浪牛通關立會選舉

日報新聞 > 金融

港半島酒店出租率升至44%

2021-11-05 列印
　　大酒店（045）公佈，今年第三季香港半島酒店平均可出租客房收入為1378元，按年升81.3%；平均房租為3116元，按年升6.4%；出租率按年升15個百分點至44%。其他亞洲地區平均可出租客房收入為956元，按年升1.3%；平均房租為3389元，按年升16%；出租率按年跌4個百分點至28%。美國及歐洲半島酒店平均可出租客房收入為3874元，按年升74.9%；平均房租6710元，按年升17%；出租率按年升19個百分點至58%。

　　該公司指出，受全球疫情影響，各地政府頒布旅遊限制令及社區封鎖，公司位於紐約、芝加哥、東京、曼谷等六家半島酒店暫時停業。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd