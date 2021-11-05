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澳博上季經調整虧損收窄

2021-11-05 列印
　　兩家濠賭股昨日派發第三季成績表，業績逐步改善。澳博控股（880）第三季經調整LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）按年收窄至4.6億元，但季內虧損擴大至12.48億元，去年同期則蝕10.31億元，主要是反映上葡京開業前開支及折舊以及利息支出的負擔。

        澳博截至今年9月底止，第三季總收入24.1億元，按年升174%，博彩淨收入為22.76億元，按年升171%。期內貴賓廳毛收益3.24億元，按年升61.8%；中場毛收益20億元，按年升190%。今年首三季合計，澳博博彩淨收益73.5億元，按年升43.8%；蝕27.1億元，去年同期蝕24.4億元。



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