澳博上季經調整虧損收窄

修咸頓前鋒查阿當斯各賽事近兩場趁二十歲小將布查養傷重獲正選，並接連交出士哥，表現獲好評。今晚英超下游搶分戰主場對阿士東維拉，查阿當斯必傾盡全力助聖徒攻破維拉防線，誓要在布查復出前證明自己可穩坐正選席位，主勝去馬。（Now621台周六凌晨4:00直播） 查阿當斯季初狀態低迷，英超首六輪五次正選未有入球，更被阿爾巴尼亞前鋒布查搶去正選位置，而布查兩次正選上陣都有士哥表現出色，惟他於對般尼之戰足踝受傷，令到查阿當斯在英格蘭聯賽盃第四圈作客車路士重獲正選機會。查阿當斯知恥近乎勇，在該仗取得個人今季各賽事首個入球，上輪英超作客1:0勝屈福特又為聖徒一箭定江山，連續兩仗士哥，助...

2021-11-05