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宏利上季新業務價值增22%

2021-11-05 列印
　　宏利金融(945)昨公佈，截至9月底止第三季，公司錄得歸於股東收入淨額16億元(加元．下同)，按年減少4.76億元，下跌23.01%；新造業務價值總額按年增長22%至5.39億元；每股普通股攤薄盈利0.8元，派發季度股息每股普通股0.28元。

        期內，公司核心盈利增長4.4%至15.17億元，主要由於季內確認核心投資收益，以及全球財富與資產管理業務的平均資產總值上升，帶動淨收費收入增加。第三季的年度化保費等值銷售額錄得14億元，較去年第三季增長5%；普通股股東資金核心回報率為由去年同期的11.4%上升至12%，普通股股東資金回報率為12.6%。





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