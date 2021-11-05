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理財通啟動首月 跨境滙劃1.3億

2021-11-05 列印
　　人民銀行廣州分行公佈，「跨境理財通」正式開通首月，即由10月19日至31日期間，參與的個人投資者共有7600人，境內銀行通過資金閉環滙劃管道辦理資金跨境滙劃1752宗，金額達1.31億元人民幣。雖然北向通的參與人數較多，惟其跨境滙劃金額較南向通少24萬元。

        根據該行統計，港澳地區共5022人參與北向通，累計辦理業務1270宗，跨境滙劃金額6550.6萬元；內地共2578人參與南向通，累計辦理業務482宗，跨境滙劃金額6574.73萬元。



        期內內地與香港間往來的「跨境理財通」業務850宗，跨境滙劃金額7865.08萬元。

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