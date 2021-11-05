中環IFC外望——上月強積金人均賺4732元

美股上月屢破頂，強積金在股票資產類別帶動下，10月整體強積金轉賺。據理柏最新公佈數據顯示，10月本港強積金平均回報上升1.76%，若按今年6月底本港強積金總資產逾1.22萬億元、計劃成員總數454.3萬人粗略計算，即每名打工仔帳面獲利4732元。數據顯示，在各類別基金中，大部份股票基金表現領先，並以美國股票基金最好，單月回報上升6.11%；環球股票基金升4%；歐洲股票基金升3.91%；大中華股票基金升2.77%；港股基金升2.63%。10月在股票類基金中，只有韓國和日本股票基金下跌，分別跌1.75%及2.57%。此外，屬保守型的港元貨幣基金、債券基金等回報亦跌，其中港元債券基金跌0.92%，環球債券基金跌0.33%。個別基金方面，10月表現最好的三隻基金均為美股基金，分別為中銀保誠簡易強積金計劃的北美指數追蹤基金、友邦強積金優選計劃的美洲基金，以及東亞強積金北美股票基金，回報分別為6.95%、6.89%及6.79%。10月表現最差的三隻基金則分別東亞日本股票基金、中銀保誠日本股票基金、宏利MPF日本股票基金，分別錄負回報1.87%、2.54%及3.3%。Visa夥Neat合推美元商務卡金融解決方案生態系統Neat與Visa宣佈，在香港發行Neat美元Visa商務卡，設有虛擬卡及實體卡，支援企業使用港元及美元兩種貨幣進行支付交易，可當作扣帳卡及信用卡使用。Neat美元Visa商務卡可讓中小企透過Neat儀錶板，了解和管理帳目收支，實時監察所有員工支出，亦可自行設置每月支出金額上限，查看進階版的支出追蹤紀錄，並設置即時交易通知訊息。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，商務卡有助提升中小企營運效率。Neat聯合創始人兼行政總裁David Rosa則指，目前港元商務卡約有3.3萬個企業客戶，估計當中八成對美元Visa商務卡感興趣。David Rosa補充，Neat美元Visa商務卡不設年費，而以美元進行的交易，將免除1.5%海外商家費用。有意申請商務卡的企業需擁有Neat帳戶，並須於本港設有公司。高瞻