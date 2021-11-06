滙控渣打捱沽 恒指跌354點

英倫銀行出乎市場預期不加息，貨幣政策委員會9名委員以7票對2票，維持利率於歷史低位0.1厘，並決定延續8750億英鎊的國債購買規模。市場在英倫銀行議息前，普遍預期會加息，事後紛紛批評是英倫銀行之前傳達的訊息誤導，已嚴重失去信譽。分析員認為，英鎊匯價或持續受壓，不利當地銀行業利潤及派息。
英加息落空 鎊匯急挫
市場人士指12月聖誕節是歐美銷售大日子，在大日子加息會削弱消費情緒，不利經濟，故估計英倫銀行要到明年2月才會加息。議息結果公佈後，英鎊匯價急挫逾1%，是逾18個月來最大單日跌幅。
富瑞集團證券研究部中國金融業研究主管陳姝瑾向傳媒表示，英倫銀行按兵不動的決定，對銀行淨息差影響比較長期，料未來12個月英國息口上升幅度可能會不達預期，直接影響銀行的資產收益率及風險加權收益率，肯定會對未來利潤及派息都有負面影響。
英資銀行滙控及渣打首當其衝股價大跌，個別本地銀行股亦受累偏軟，中銀香港（2388）挫1.6%，收報24.45元，東亞銀行（023）亦跌近1%，收報12.32元。
資源股亦走弱，隔晚紐約期油跌穿80美元大關，三桶油捱沽。中石油（857）挫近5%，收報3.44元，領跌恒指成份股；中海油（883）跌2.2%，收報8.16元；中石化（386）走低2.1%，收報3.74元。內地期鋁急挫，中鋁（2600）瀉7.4%，收報4.11元；宏橋（1378）插7.1%，收報7.23元。鋼鐵股沽壓大，馬鋼（323）跌5.9%，收報2.87元，鞍鋼（347）挫6.75%，收報3.59元。
大型科網股偏軟加劇港股跌勢，阿里（9988）插3.44%，收報159.9元；騰訊（700）跌2.8%，報467.4元；美團（3690）挫3.22%，收報276.8元。
耀才證券研究部分析員鄧均樂指，港股上周五跌勢全面，新舊經濟股齊跌，展望待下周重磅科網股公佈業績，大市或見利好炒作。技術上，上周恒指見小雙頂後利淡明顯，除跌穿所有主要平均線外，更於跌市日成交增加，即使見彈亦未能挑戰50天線（25284），反映大市仍欠上升催化劑。