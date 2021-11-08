日日煮赴美SPAC上市 合併交易作價近24億

與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，已成為近年資本市場新玩法。擬與美食生活品牌日日煮（DayDayCook）合併的SPAC──ACE Busniness Acquisition（ACE），近日刊登了初步股東投票說明書，交易作價約3億美元，有消息指將於明年初召開特別股東大會（EGM）表決合併事宜，日日煮將擁有新公司76%股權。根據ACE的股東投票說明書，在未來的EGM上，若ACE與DayDayCook的合併提案獲得至少半數（50%）的有效股東投下贊成票，便可通過批准合併。同時，股東無論對合併提案贊成與否，均有權行使贖回權，要求以現金的方式贖回全部或部份股份。另外，兩者完成合併的時間，將不遲於明年2月1日發生。獲3000萬股ACE股份同時，根據業務合併與股份交換協議，ACE將收購DayDayCook的100%已發行和流通在外的股份，而DayDayCook將分批獲得ACE授予的合共3000萬股ACE的股份。以每股發行價10美元計，此交易總代價為3億美元（23.4億港元）。完成合併後，假設無股東贖回股份，ACE現有公眾股東將擁有「繼承公司」（即兩公司合併後組成的新公司）11.7%股份，而DayDayCook現有股東則擁有「繼承公司」約76.2%股份。半年收入跌2% 虧損3.5億此外，ACE披露數據顯示，截至今年6月底止，日日煮半年總收入錄得8814.31萬元（人民幣，下同），按年下跌2%，主要是受新冠疫情及線下活動延長關閉時間影響，其中線下消費品的銷售額為1687.83萬元，按年少近兩成。毛利錄得1897.67萬元，按年增34.5%；淨虧損擴大至3.46億元，而去年同期則錄得蝕5319.58萬元。