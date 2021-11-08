  • 2021年11月8日 星期一
  • 19º
  • 49%
熱門： 台獨林鄭月娥安心出行通關天文台

日報新聞 > 金融

中國上月外儲增170億美元

2021-11-08 列印
　　中國國家外匯管理局昨日公佈最新外匯儲備規模數據，數據顯示，截至2021年10月末，中國外匯儲備規模為32176億美元，較9月底增170億美元，漲幅為0.53%，至此中國外匯儲備規模已連續6個月位於3.2萬億美元以上。國家外匯管理局副局長兼新聞發言人王春英指，今年10月，中國外匯市場供求保持穩定，跨境收支交易理性有序，國際金融市場上，受到新冠肺炎疫情進展、主要國家財政政策和貨幣政策預期等因素影響，美元指數微跌，主要國家金融資產價格漲跌互現。

　　另外，中國海關總署昨日公佈內地前10個月進出口數據。據內媒報道指，2021年首10個月，內地進出口較去年同期增長約22.2%，其中，對東盟、歐盟及美國等主要貿易夥伴進出口均錄得增長。今年首10個月中國進出口總值為31.67萬億元（人民幣，下同），按年增長逾兩成，單計10月份總額為3.34萬億元，較去年同期增長17.8%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd