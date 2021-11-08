另外，中國海關總署昨日公佈內地前10個月進出口數據。據內媒報道指，2021年首10個月，內地進出口較去年同期增長約22.2%，其中，對東盟、歐盟及美國等主要貿易夥伴進出口均錄得增長。今年首10個月中國進出口總值為31.67萬億元（人民幣，下同），按年增長逾兩成，單計10月份總額為3.34萬億元，較去年同期增長17.8%。
中國上月外儲增170億美元
另外，中國海關總署昨日公佈內地前10個月進出口數據。據內媒報道指，2021年首10個月，內地進出口較去年同期增長約22.2%，其中，對東盟、歐盟及美國等主要貿易夥伴進出口均錄得增長。今年首10個月中國進出口總值為31.67萬億元（人民幣，下同），按年增長逾兩成，單計10月份總額為3.34萬億元，較去年同期增長17.8%。
西九跨年演唱會 入場須打針 旅發局復辦除夕倒數 3000免費票大抽獎
港人努力抗疫，得來疫情受控的良好局面，一年將盡，新一年不遠，是時候慶祝。旅發局宣佈，會連續第三年取消除夕煙花匯演，但闊別三年的除夕倒數活動，搞搞新意思，以「香港跨年倒數演唱會」形式在西九文化區戶外上演...
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神舟13號太空人首次出艙 演習在軌緊急撤離
神舟十三號太空人翟志剛、王亞平昨晚上進行神舟十三號的首次出艙任務，而王亞平成中國首位出艙女太空人。據報，稍早前三人除了為出艙準備外，還進行了首次在軌緊急撤離演習。據內媒報道指，演習主要目的是模擬核心艙...
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馬斯克「民意調查」 應否賣一成Tesla股份
全球首富、電動車製造商特斯拉（Tesla）的大老闆馬斯克（Elon Musk），上周六在社交平台Twitter進行一項「民意調查」，詢問其六千二百五十萬名「粉絲」和追隨者：他應否賣掉Tesla的百分之...
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外望開揚海景 滿湖花園高曠闊廳展現空間
西貢環境清幽，是不少人的擇居目標。位於清水灣滿湖花園為洋房屋苑，是次帶大家一間雙號屋，為3房1套房設計，廳大房大，用色清雅，連有800方呎天台，大屋連接寬敞花園，外望銀線灣海景及山景，適合喜愛大自然的...
2021-11-08
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日日煮赴美SPAC上市 合併交易作價近24億
與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，已成為近年資本市場新玩法。擬與美食生活品牌日日煮（DayDayCook）合併的SPAC──ACE Busniness Acquisition（ACE），近日刊登...
2021-11-08
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各方狂插永恆「蘇」
英超上次作東慘吞利物浦五蛋後，曼聯周六聯賽曼徹斯特打吡，再於奧脫福球場毫無還擊之力下吞曼城兩蛋，藍月領隊哥迪奧拿更在同市宿敵傷口上灑鹽道：「這是我加盟六年至今最開心的事。」紅魔堅持信任領隊蘇斯克查，卻換來又一場羞辱，令球員、名宿和球迷三方受盡打擊。 曼聯被打得毫無還擊之力，主將輸得一肚氣。全場只得三十二巴仙控球率、中目標射門和角球各一，可見紅魔陷劣勢。門將迪基亞全場造出五次撲救仍敗陣，完場後步進球員通道不禁揮拳洩忿，賽後亦在社交媒體沮喪道：「我的心受傷了。」 射手C朗拿度也在完場前鏟向倒地的藍月中場奇雲迪布尼，疑似踢到發脾氣。般奴費南迪斯也直斥使出「吹風機」：「我們...
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HL抵│平日行Donki有著數 JCB信用卡即享3%折扣
有什麼可以比去Donki購物更開心？就是去Donki 購物即享折扣！由即日起憑JCB信用卡到香港Don Don Donki全數簽賬，即可享3%折扣優惠。 留意優惠只限於星期一至五，星期六、日及公...
2021-11-04
- 過江龍Café｜京都昭和復古喫茶店Sonia Coffee
- 蠔控注意｜人氣過江龍分店牡蠣不如帰 足料廣島蠔熬黃金湯
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結婚一周年補擺婚宴 何雁詩性感谷胸 鄭俊弘撐老婆騷Quali
鄭俊弘與何雁詩昨晚補擺婚宴兼慶祝結婚一周年紀念，筵開38席，宴請四百多位賓客，何雁詩身穿低V婚紗谷胸現身，大騷其驕人身材。兄弟團有張穎康，姊妹團則有吳嘉禧，蔡思貝、 賴慰玲、羅天宇及張子豐。陳嘉寶本來...
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社論——倒數迎新年 嚴防「樂極忘疫」
港府外防輸入、內防反彈，本地長時間「清零」，疫情受控，過去兩年停頓的大型戶外活動，在小心防疫下，近期將陸續恢復，例如渣打馬拉松比賽已經圓滿舉行，沒有出現感染群組，起了良好的示範作用，讓更多大型戶外活動有信心持續落實，其中一項是跨年倒數活動。 旅發局宣佈，連續第三年取消在維港舉行的除夕煙花滙演。這項決定正確，可以避免同一時間有大批人在維港兩岸聚集。不過，本港疫情放緩，只要持續做好抗疫工作，有限度地復辦一些戶外大型活動，讓公眾開心，值得支持。旅發局宣佈，重辦停止三年的除夕倒數活動，並搞搞新意思，以「香港跨年倒數演唱會」形式在西九文化區戶外上演，請來人氣組合 Mirror 等歌星...
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Chok王心得——谷草千二 內檔馬惡
周三編有九場谷草B跑道賽事，路程有一千米、千二米、一哩及千八米，其中千二米編有四場，算是今次骨幹路程。看罷季內七次谷戰共廿四場千二米的賽果，赫然發現三處地方值得留意，或可帶來一點投注啟示。 首先，季內廿四場千二米的Q位中，有八場是由一至四檔馬包辦，佔總數三分之一，新近例子是十一月三日尾場「木火同明」搭「萬眾力得」，分別排三檔及一檔。 第二，大熱門入Q率不足四成，只有九隻闖入前兩名，包括「有運來」、「天天智庫」、「友心友型」、「齊心同行」、「創科先鋒」等。 第三，原來有甚多十倍以上的冷馬殺入前兩名，如十五倍「晨曦飛馬」、廿一倍「和氣生財」、廿四倍「怡昌勇士」、五十二倍「生生勝...
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