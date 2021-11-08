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希瑪眼科夥諾華支持「藥械通」

2021-11-08 列印
　　希瑪眼科醫療（3309）宣佈，與諾華（中國）達成戰略合作，該公司昨發公告指出，於上周六（6日）諾華與該公司簽立戰略合作備忘錄，雙方同意聯合支持「港澳藥械通」新政策：該政策旨在允許在粵港澳大灣區內營運的指定醫療機構使用已在香港註冊及使用，但未在中國內地使用或註冊的藥物及醫療器械之措施。希瑪預期該戰略合作會為大灣區提供高品質眼科服務的發展樹立先例及基準，同時讓內地有需要的患者能更快獲得創新及有效的治療。

　　該公司指出，旗下珠海希瑪林順潮眼科醫院，為上述措施首批5所指定醫院中唯一的眼科醫院。諾華及該公司擬根據措施使用的第一種藥物為Beovu，為新一代抗血管內皮生長因子藥物，已於2019年10月在美國獲得批准，用於治療「濕」性老年性黃斑變性，這是一種影響眼球正後方的視網膜中心的疾病。

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