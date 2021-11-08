內房憂慮升溫 聚焦騰訊季績 港股24500料有支持

美國10月份就業數據表現勝預期，帶動美股三大指數上周五再創新高。有分析認為恒指夜期上周五低水150點，加上港股ADR指數偏軟，預計今日恒指會低開100點至200點，本周於24500點至25500點區間徘徊；市場關注騰訊（700）等大型科技股的季績表現，及本周在北京召開的「六中全會」。英國央行意外維持息率不變，令恒指上周五跌355點，收報24871，上周全周累計回吐507點。而美股上周五則造好，杜指升近204點，收報36327.95點；標指升17點，報4697.53點；納指升31點，收報15971.59點。至於恒指夜期收報24721點，跌147點，較上周五恒指收市低水150點。恒指夜期插水147點光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指夜期下滑主要因為市場對內房股的憂慮升溫，整體沽貨壓力大，預計恒指今日會低開100點至200點，本周於24500點至25500點區間徘徊。他認為，港股未能受惠美股三大指數創新高，主要因為港股仍受中央監管及內房債務問題等因素影響。六中全會召開受關注耀才證券研究部總監植耀輝表示，香港市場觀望氣氛濃厚，亦未見利好消息出現，恒指或會出現「拉鋸」的情況，而市場開始關注內地經濟數據。他補充，恒指可以穩守24600點，惟「彈上去則有難度」，投資者可留意大型科技公司的季績，又認為騰訊季績的增長不大，將會與市場預期相若，重點在於公司的最新消息及業務進展。溫傑指出，是次騰訊季績是繼中央早前收緊手遊和補習行業監管後首個季績，市場正觀察其季績表現作出部署，另認為今年「雙十一」的炒作不明顯，因為中國提倡「共同富裕」。展望本周，中國「六中全會」將於今日在北京召開，而中國10月份居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI）亦於本周三出爐，另騰訊公佈季績。