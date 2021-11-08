香港樓價高企，不少人會考慮以物業按揭方式置業，極馬按揭轉介的義務榮譽顧問黃錦康認為，物業按揭的風險大，若樓價稍為下跌兩至三成，業主便成負資產人士，所以市民應「先了解後投資」。他指出按揭中介業應保持中立，而公司更會勸喻財務狀況不穩健的客戶放棄買樓，或買較細的單位。他指出，極馬按揭轉介在今年7月23日開展業務，他預計公司將在半年內收支平衡，強調公司只收取微佣，即使有盈利亦投放在公益事務。另他認為香港樓價的高增長期已過去，大灣區的增長空間更大，並透露最近兩年已沽售本地樓宇，反而在大灣區購買寫字樓和頂層公寓。他曾在1997年準確預測到本地樓價將會跌7成，以及2003年樓價見底回升，因而獲邀成為一家由珠海經濟特區在香港的窗口證券公司的顧問，以及獲中國教育部屬下單位頒予「十大中華經濟英才」獎項。按揭代理機制存缺陷黃錦康第一任妻子在1999年與世長辭，令他領悟人生，並指當時眼見不少港人因樓價大跌而輕生，因此致力以10年時間推廣「先了解後投資」及中立的按揭中介業。他指出，不少市民「怕買股票是因為怕孖展」，但其實以按揭方式買樓自住都是孖展的另一種形式，地產經紀較少提醒客戶當中風險。他解釋，以股票行為例，股票行有責任控制客戶的風險，從業員需擁有財務知識；相反，由於地產經紀行沒有向客戶提供孖展，僅透過「駁腳」的按揭代理方式推介客戶向銀行借錢，所以沒有責任控制客戶的風險，此為機制一大缺陷。大眾宜先了解後投資黃錦康希望透過公司的免費教室，引導大眾學習「先了解後投資」。他在1981年入讀浸會大學（當時浸會學院）傳理系，畢業後曾在《星島日報》工作，其後在英國修讀工商管理碩士課程，回港後他加入香港聯合交易所。