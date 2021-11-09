恒大再沽恒騰套四億 持股降至20.82%

再度出現未能兌付到期債息的中國恒大（3333），繼續減持香港上市公司股份紓困。據聯交所權益披露顯示，恒大集團昨日再出售恒騰網絡（136）股份套現逾4億元，完成交易後，持有恒騰網絡權益降至20.82%，連同上周四及五減至套現逾七億元，合共套現逾11億元。中國恒大昨日收報2.28元，微降0.87%；恒大汽車（708）收報3.43元，彈3.94%；恒大物業（6666）收報3.8元，增長1.88%；恒騰網絡收報2.05元，微升0.99%。三日連環減持5.3億股據港交所股權披露顯示，恒大昨日再以平均價每股2.0365元，沽出2億股，套現4.073億元，其持股由22.98%進一步降至20.82%，是次股份轉讓完成後，恒大將降至恒騰網絡的第三大股東；恒騰網絡執行董事兼董事長柯利明以逾4成股份繼續成為該公司第一大股東，騰訊則以23.9%的持股成為第二大股東。上周四及上周五（11月4日及5日）連續兩日，恒大分別以每股平均價2.2922元及2.0748元，減持1.5億及1.8億股恒騰，套現3.4383億元及3.735億元，合計約7.1733億元。連同今日減持所得，三日共計套現近11.25億元。其實上周已有內媒報道指，恒騰網絡或再被恒大減持，若出售恒騰2.65%以上持股，將可套現約5.6億元現金，騰訊則成為恒騰網絡第二大股東。逾期未還債息進入寬限期此外，恒大被指旗下兩筆境外債再次逾期兌付。據悉兩筆分別為2022年11月到期的13厘境外債，以及2023年11月到期的13.75厘美元債，本應在上周六進行半年一次的付息，總金額約8249萬美元。但由於恒大並未於11月6日之前兌付債息，根據相關債券條例，30天的支付寬限期將再次啟動。另外，恒大在本周三（11月10日）將有一個寬限期結束，涉及10月11日到期的逾1.48億美元的票息。