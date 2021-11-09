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碧桂園主席斥逾億增持

2021-11-09 列印
　　碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍上周連續兩日入市增持，斥資買入逾1億元股份。

　　據聯交所股東權益披露，楊惠妍於11月2日斥資3616.4萬元增持，平均價每股7.2328元，共增持500萬股；再於11月3日增持該公司1000萬股股份，每股平均價7.3491元，涉資7349萬元，兩日共斥1.09億元增持股份，持股增至60.88%。



　　另一內房新城發展（1030）昨日公佈，以現金購買要約方式，提早贖回海外子公司新城環球任何及所有尚未償還的2021年到期7.5厘的優先票據，該批票據本金總額為3.5億美元。

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