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世茂境內債瀉逾三成停牌

2021-11-09 列印
　　傳債務要延期的世茂集團（813），旗下一筆境內債券「20世茂04」昨日暴瀉，一度大挫逾3成，並跌至停牌。上周受傳聞拖累「股債雙殺」的世茂，管理層揚言若融資困難，或出售部份滬港資產套現，昨日便傳出世茂大股東許氏家族，將旗下中環中心3層物業，抵押套現逾14億元緩解融資壓力。世茂昨日收報9.66元，微跌0.21%。

　　世茂副主席許世壇上周五高調率高管召開投資者會議否認「世茂與陸家嘴信託談延期」的傳聞，以挽救市場信心。他坦言，若融資困難，或會出售部份滬港優質資產紓困。有傳媒報道指，上月大股東許氏家族已把旗下中環中心32、56、76樓三層物業，抵押予星展銀行香港共籌14.05億元。



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