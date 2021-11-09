憧憬港澳即將通關 濠賭股逆市急升

馬德里體育會教練施蒙尼不僅作風保守，跟愛將蘇亞雷斯一樣為達目標無所不用其極，叫利物浦領隊高普嗤之以鼻。今晚歐聯B組地頭出擊，高普和取替哨牙蘇成晏菲路寵兒的射手穆罕默德沙拿，勢在場上堂堂正正，繼上一輪後再次擊敗牀單軍團，提早兩輪出線，向嗱喳說不。（Now643台周四凌晨4:00直播） 蘇亞雷斯和施蒙尼是近年球壇出名為求勝利不擇手段的將帥，令馬體會成為一支風格硬朗、以殺傷戰術來阻止對手的球隊。該隊一八至一九球季歐聯十六強，及兩周前B組首循環主場負2:3，三度跟紅軍交鋒合共錄得三十六次犯規，高普坦言：「施蒙尼是應屆西甲冠軍主帥，在馬體會十分成功。不過，我不太喜歡其作風，我寧願以不...

2021-11-03