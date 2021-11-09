憧憬港澳即將通關 濠賭股逆市急升

市場憧憬港珠澳大橋有機會成為與內地通關首批開放口岸之一，濠賭股全日逆市造好，其中金沙中國抽高7.71%，收報18.44元，為表現最佳藍籌股；銀河娛樂揚5.01%，於藍籌股升幅榜排第二；澳博（880）升5.32%；永利澳門（1128）升5.15%；美高梅中國（2282）升4.49%。
輝瑞新藥刺激航空股
另一方面，輝瑞發佈新冠肺炎口服藥數據，顯示有效降低住院和死亡率，刺激輝瑞股價上周五飆近11%。市場憧憬新冠肺炎特效藥面世，有利航空及旅遊業復甦，刺激旅遊相關板塊走強。航空股於早段跑出，三大中資航空股中，國航（753）及南航（1055）曾急漲一成以上，國航最終飆7.85%，收報5.63元；南航則揚6.73%，收報4.76元；東航（670）升5.26%。另外，首都機場（694）升8.46%；國泰（293）升4.75%，收報7.5元。
出行平台股亦炒高，攜程（9961）揚7.14%，收報240.2元；復星旅文（1992）急漲15.79%，收報11.22元；東瀛遊（6882）走高8.33%，收報0.455元；中旅（308）升6.78%，收報1.26元。
醫藥股受挫，藥明生物（2269）急跌8.64%，收報93.1元，領跌藍籌股。疫苗股中，康希諾（6185）遭拋售，急挫17.2%，收報159.3元；開拓藥業（9939）及復星醫藥（2196）曾插一成以上，開拓藥業收跌1.5%，收報39.3元。