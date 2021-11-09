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三葉草上市翌日暴跌三成

2021-11-09 列印
　　半新股生不逢時，市場擔心新型肺炎疫苗需求減少，拖累正研發新型肺炎疫苗的三葉草生物（2197）上市翌日急插近三成，較上市價13.38元，大跌31.2%，每手帳面蝕2090元。

　　另外，港股大市不穩，拖累新股市場無運行，網上營銷服務提供商優矩互動（1948）首掛「潛水」，收報6.4元，跌近4.5%，不計手續費，每手1000股蝕300元。公開發售超購3.56倍、一手中籤率15.7%的優矩互動，以上市價6.7元平開，並升至全日高位6.72元，隨即急插6.7%，為全日低位6.24元，其後回穩在6.6元水平徘徊，終收跌4.5%，報6.4元，一手帳面虧損300元，與耀才暗盤表現一致，均收報6.4元。



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