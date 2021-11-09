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HKTVmall上月交易額增17.5%

2021-11-09 列印
　　經營網購平台HKTVmall的香港科技探索（1137）（前稱香港電視）公佈，10月定單總商品交易額（GMV）6.03億元，按年增長17.5%，按月則升11%；10月份平均每日定單總商品交易額為1940萬元，按年升17.6%，按月升7.2%。該股昨日收報11.82元，升0.7%。

　　10月平均每日定單數量4.17萬，按年增加17.1%，按月漲3.2%；平均定單值為467元，按年升0.4%，按月升4.2%；而曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量53萬人，按年增加24.71%，按月升7.94%。該公司指出，政府第二期消費券於10月發放，改善本港零售市場消費動力，公司亦掌握該動力，以推動10月銷售表現。



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