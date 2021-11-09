基建方案通過 非農數據勝預期 美股造好 杜指再破頂

美國今日起進入冬令時間，美股交易時間調整至本港時間晚上10時30分至翌日清晨五時。美國上周公佈的非農職位數據優於預期，市場對美國經濟看法轉趨樂觀，美股早段全線向好。美國上周五通過基建方案，刺激杜指早段曾升逾200點，高見36565點，再創歷史新高。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36440點，升112點；納斯達克指數報16013點，升42點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.63港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見467.56港元，較香港收市價升3.76港元。市場憂創辦人賣股 Tesla曾挫7%Tesla創辦人馬斯克舉行網上「公投」，決定是否出售手上10% Tesla持股，結果獲過半數網民支持。市場憂慮馬斯克或會大手沽貨，拖累Tesla股價曾挫7%，低見1133美元，其後跌幅曾收窄至不足3%。美國國會上周五通過接近1.2萬億美元的基建方案，美國將在未來幾年通過提升國家債務上限，以增加聯邦政府開支，從而大規模更新美國基礎設施，包括全美國超過17萬英里公路、4.5萬座橋樑，同時將為美國電訊網絡鋪設更高速寬頻網絡、擴充港口設施及更新發電廠設施等。美國基建股受刺激造好，Caterpillar曾升近5%，為表現最佳杜指成份股；美國鋼鐵曾升近8%；建材供應商西麥斯（Cemex）亦曾升8%；CRH水泥曾升逾3%。另一方面，《華爾街日報》引述知情人士稱，包括高途在內等教育公司，最近幾周與監管機構商討，可望獲允向小學和初中學生提供補習服務，刺激在美國上市的教育股急升，其中高途一度漲近兩成，新東方及好未來亦曾升近一成，惟其後升幅收窄。比特幣升7% 逼近歷史高位加密貨幣再見升勢，以太幣曾創歷史新高，比特幣則逼近歷史高位。據Coindesk數據顯示，以太幣價格於過去24小時曾升逾3%，創出4767.55美元的新高價；比特幣則曾升7%，見66411.3美元，距離歷史高位66974.77美元不足1%。另外，美國將會在周二（9日）公佈生產價格指數（PPI），以及在周三（10日）公佈消費物價指數（CPI），通脹情況是否嚴重，會否逼令聯儲局提早加息，將會成為後市關鍵因素。歐洲央行首席經濟師Philip Lane預料，歐羅區通脹將在明年有所緩解，即是高物價情況只是暫時現象。港股方面，大市弱勢持續，恒指收報24763點，跌106點；科指收報6193點，挫82點，跌幅逾1%領跌三大主要指數；國指收報8793點，跌27點。北水南下共淨流出15.3億元，終止連續兩日流入，大市成交金額1219億元。