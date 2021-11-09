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阿里雙11直播成交增89%

2021-11-09 列印
        內地一年一度「雙11」購物節首階段售賣期完結，儘管內地嚴控商家「先加價後減價」的行為，但「雙11」氣氛依然火爆，阿里巴巴（9988）公佈11月1至3日期間的銷售數字，淘寶直播引導成交按年增長88.8%。首階段售賣期間，衝浪、滑水、帆板類別，以及度假野營類別成交金額，均按年急增近一倍。

　　「雙11」購物節一年較一年盛大，市監總局近日再向互聯網平台發佈《關於規範「雙十一」網絡促銷經營活動的工作提示》，重申嚴打「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷，嚴查違法違規，當局要求做好平台准入把關，落實審查核驗義務。今年「雙11」活動設有兩個售賣期，首階段是11月1日至3日，第二階段為11月11日。

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