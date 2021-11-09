中環IFC外望——恒安標準人壽亞洲月底增投資選擇

恒安標準人壽亞洲宣佈，本月底將於網上投資選擇中心新增定期派發現金股息的投資選擇，以滿足客戶多元及不斷改變的需要，以及成立專責團隊，負責持續監察投資選擇的表現。恒安標準人壽亞洲表示，未來將研究於投資平台加入其他主題的投資選擇，例如有關環境、社會和企業管治（ESG）等投資選擇。恒安標準人壽亞洲於今年初推出網上投資選擇中心，提供超過200項由世界知名投資經理管理的投資選擇。網上投資選擇中心由投資研究機構Morningstar Asia Limited支援，提供互動、全面的投資選擇搜尋及分析平台，幫助客戶評估投資選擇及管理投資組合。恒安標準人壽亞洲行政總裁劉東煜（見圖）表示，該公司將繼續憑藉在投資相連保險服務的經驗，致力為客戶提供更多理財為主的方案。恒安標準人壽亞洲近日推出首個戶外宣傳廣告，透過電車和巴士車身，以及巴士站電子廣告牌，宣傳公司在投資相連保險服務獲得的四項大獎。騰訊夥AIDF推動金融創新騰訊（700）昨日公佈，與亞洲數碼金融研究所（AIDF）簽訂合作備忘錄，在研究、教育和創業等領域開展合作，推動亞洲地區金融科技行業創新發展。騰訊與AIDF的合作主要涉及三方面，包括跨境支付等共同研究金融科技領域的應用；在新加坡建立金融科技人才庫，AIDF學生可在騰訊實習；以及聯合主辦年度研究挑戰賽，開放予AIDF學生及參與該所孵化計劃的初創企業參加。騰訊副總裁、騰訊金融科技總裁林海峰表示，近年數碼化加速轉型帶動金融科技在亞洲區域快速發展，希望透過與AIDF合作培養人才，持續推動金融創新及保持行業領先地位。騰訊又指，希望與新加坡監管機構、研究機構和企業展開合作，尋求創新的問題解決方案，協助企業在亞洲以及全球市場的發展。AIDF由新加坡金管局、國立研究基金會及新加坡國立大學共同創辦。根據安永的《全球金融科技採納率指數》調查數據顯示，新加坡的金融科技採納率達67%，過去兩年亞洲各主要市場的金融科技服務消費者使用率已增長一倍。高瞻