通脹仍高企 市場觀望氣氛濃 美股三指回軟 杜指跌168點

美國昨晚公佈10月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.6%，按年則升8.6%，均符預期，年增率創11年新高，顯示在供應鏈吃緊情況下，通脹仍處高位。市場觀望即將公佈的消費物價（CPI）數據是否顯示通脹失控，以及有需要提早加息。觀望氣氛濃厚，美股早段回軟，杜指一度跌174點，報36258點；標普500指數跌22點，報4678點；納指亦挫108點，報15873點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36264點，跌168點；納斯達克指數報15887點，跌94點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.23港元，較香港收市價跌0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見464.80港元，較香港收市價升0.80港元。美國昨晚公佈10月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.6%，符合預期，至於前值（9月）為上升0.5%。按年計，10月PPI上升8.6%。10月扣除食品和能源的最終需求PPI按月升0.4%，略低於預期的上漲0.5%，前值為上升0.2%。按年計，上升6.8%，符合預期。此外，輝達（Nvidia）發佈3D建模平台Omniverse Enterprise的多項新特性，旨在幫助軟件開發者更容易開發「元宇宙」，同時也更加依賴其晶片和算力，其股價早段曾升逾4%，再創新高見323美元。元宇宙股Roblox績佳 飆逾三成元宇宙遊戲開發商Roblox第三季業績較市場預期為佳，營收5.1億美元，按年增102%；淨虧損擴大至7400萬美元，去年同期淨虧損4861萬美元；每股虧損收窄至0.13美元，去年同期虧損0.26美元。平均日活躍用戶（DAU）錄4730萬人，按年增31%，刺激股價早段曾升逾三成。BioNTech於盤前公佈第三季財報，營收為60.87億歐羅，按年增89倍；淨利潤32.11億歐羅，去年同期則虧損2.1億歐羅。每股收益13.14歐羅，去年同期虧損0.88歐羅。BioNTech同時上調全年新冠疫苗營收指引為160至170億歐羅，股價早段一度升逾3%倒跌。網上支付平台商PayPal公佈第三季財報，利潤10.9億美元，按年升7%；每股經調整盈利1.11美元，優於市場預期的1.07美元。惟集團下調年度業績預測，股價曾急插逾9%。另外，AMC院線第三季營收7.63億美元，按年增長536%；淨虧損收窄至2.24億美元，去年同期虧損9.06億美元，惟股價早段一急插一成，低見40.5美元。港股升49點 成交不足千億港股方面，騰訊（700）今日將派發季度成績表，市場觀望氣氛濃厚，成交縮至不足1000億元。恒指昨日高開189點，升近200點後掉頭向下，一度倒跌85點，午後隨A股收復失地，收市升49點，報24813點；國指升12點，收報8806點；科指升27點，收報6221點；大市成交金額縮減至985億元，為5月4日以來最少。