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比特幣升穿六萬八創新高

2021-11-10 列印
　　比特幣氣勢如虹，再創歷史新高，繼周一急升近7%後，昨日升穿六萬八大關，見6.85萬美元以上，市值漲至1.28萬億美元，超越特斯拉。大行再紛紛唱好比特幣，摩根大通予其目標價7.3萬美元，長遠將達14.6萬美元。專家認為，近期通脹急升，美國等各國央行都不願意加息，吸引資金流入黃金、比特幣等抗通脹商品。

　　比特幣自周一起已抽升，及至昨日本港時間早上7時延續升勢，再破歷史新高，昨晚早段高見每枚68564美元，兩日內大漲逾8%，市值增加約1000億美元，至1.28萬億美元，較特斯拉周一收市的1.17萬億美元更高。市值排第二的虛擬貨幣以太幣同樣衝穿四千八百大關，創歷史新高，兩日內累漲約5%，每枚高見4842美元。

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